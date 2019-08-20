Güngör Uras vefatının yıldönümünde anıldı

Ekonominin usta kalemi Uras, özellikle ‘sokağın nabzını’ tuttuğu yazıları ile ‘Ayşe Hanım Teyze’ye yönelik anlatımlarıyla ekonomi basını tarihine adını yazdırmıştı. Bilgi ve donanımıyla yeni nesillerin yetişmesinde önemli çabaları olan Uras, geçen yıl 85 yaşında vefat etmişti. Vefatı ile 7’den 70’e sevenlerini yasa boğan Güngör Uras’ın ardından iş, siyaset sanat dünyasından pek çok isim de anma mesajları yayınladı.

‘Ayşe Teyze’ye anlattı

1933 yılında Düzce’de doğan Güngör Uras, Ankara Koleji’nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doktora yapan Uras, doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde, profesörlük unvanını ise Marmara Üniversitesi’nde aldı.

Uras, Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak görevliyken 1968 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazısı yazmaya başladı. 1974-1980 yıllarında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulunan Uras, uzun yıllar Aksigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde uzun yıllar ders veren Uras, ‘Ayşe Teyze’ söylemini Türk ekonomisi literatürüne kazandırırken, ekonomiyi halka anlattı. Birçok gazetede köşe yazarlığı görevini üstlenen Uras, vefatına kadar Milliyet ve Dünya gazetelerinde ekonomi konularında köşe yazarlığı yapıyordu.

Güngör Uras, evli ve bir çocuk babasıydı.

Güngör Uras için düzenlenen törene, Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ve Milliyet yazarı Tunca Bengin’in de olduğu çok sayıda isim katıldı.