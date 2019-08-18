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    HaberlerEkonomiGüngör Uras’ı anıyoruz
    18.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Güngör Uras’ı anıyoruz

    Geçen yıl hayata veda eden Milliyet Gazetesi’nin Ekonomi Yazarı Güngör Uras, vefatının birinci yıldönümünde mezarı başında gerçekleştirilecek törenle anılacak.

    Güngör Uras’ı anıyoruz

    19 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’da İstanbul, Aşiyan Mezarlığı’nda düzenlenecek olan törene yakınları, çalışma arkadaşları ve sevenleri katılacak.

    ‘Ayşe Hanım Teyze’

    Türkiye, usta kalem Güngör Uras’ı ekonomiyi “Ayşe Hanım Teyze” üzerinden yorumlamasıyla tanıdı. 1933 yılında Düzce’de doğan Uras, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1955 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültede başladığı doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı.

    Doçentlik derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde, profesörlük unvanını Marmara Üniversitesi’nde alan Uras, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde 2000 yılına kadar iktisat dersi verdi.

    Uras, Devlet Planlama Teşkilatı’nda (DPT) uzman olarak görevliyken 1968 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan Türkiye İktisat Gazetesi’nde köşe yazısı yazmaya başladı. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Uras, 1998 yılından bu yana Milliyet ve Dünya gazetelerinde ekonomi konularında köşe yazarlığı yapıyordu.

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