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    HaberlerEkonomiGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
    04.09.2019 - 12:58| AA

    Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

    Türkiye'de dün günlük bazda toplam 900 bin 604 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim ise 900 bin 34 megavatsaat oldu.

    Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

    Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 993 megavatsaat ile 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 745 megavatsaat ile 07.00'de gerçekleşti.

    Günlük bazda dün toplam 900 bin 604 megavatsaat elektrik üretilirken, tüketim miktarı ise 900 bin 34 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

    Söz konusu üretimde ilk sırada 214 bin 42,8 megavatsaat ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu 207 bin 537,4 megavatsaat ile ithal kömür ve 182 bin 420,1 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

    Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 2 bin 911 megavatsat elektrik ihracatı, 2 bin 341 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

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