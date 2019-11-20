Gürcistan ile gümrük hattı basitleşiyor

Pekcan, Ticaret Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış toplantısı ve protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 1,5 milyar dolara ulaştığını, 3 milyar dolarlık ticaret hacmine de dengeli bir ticaret artışıyla ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yatırıma teşvik

Serbest Ticaret Anlaşması kapsamının genişletilmesi ve hizmetler sektörünün de dahil edilmesi yönünde çalışmalarının karşılıklı olarak devam edeceğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

“Ayrıca ikili ticaretimizde yerel paraların kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla Sayın Bakan’a ülkelerimiz arasındaki SWAP anlaşmasının gerçekleştirilmesi için çalışmaların hızlandırılması yönünde görüşlerimizi ilettik. Sayın Bakan’a Basitleştirilmiş Gümrük Hattı iş birliği için çalışmayı teklif ettim, kendileri de kabul ettiler. Amacımız ülkelerimiz arasındaki nakliyede yaşanan gecikmeler nedeniyle zaman ve para kaybını önlemek.”

Natia Turnava da Türkiye’nin bölgedeki en büyük ticaret ortakları olduğuna dikkati çekerek, “Gürcistan’da Türk yatırımcılar ilk sırada yer alıyor. Türk yatırımcılar için her türlü yardım ve teşvike hazırız. Gürcü yatırımcılar için de Türkiye tarafından da aynı şekilde yardım ve teşvik beklemekteyiz” diye konuştu.

Protokol imzalandı

Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısında iki ülke arasındaki protokolü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan (sağda) ve Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava (solda) imzaladı.