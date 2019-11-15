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    15.11.2019 - 07:50 | | AZİZ FİDANCI Diyarbakır

    Gurme fuarına peynirden kurdele!

    Gurme 2019 Diyarbakır Yöresel Lezzetler Fuarı yoğun ilgiyle başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 45 ilden 172 firmanın yer aldığı fuarın açılış törenine Diyarbakır AK Parti Milletvekilleri M. Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Malatya Valisi Aydın Baruş, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır ilçe belediye başkanları, Ankara, Malatya, Antalya, Çanakkale, Tekirdağ, Batman, Şırnak, Elazığ, Van, Doğubeyazıt, Nusaybin oda-borsa başkanları ve heyetleri, Tüyap Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Server Seçer, Ender Saraç, İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı İlkay Gök, gastronomi yazarları, akademisyenler, bloggerlar ve şefler katıldı.

    Gurme fuarına peynirden kurdele!

    Fuar açılışı 21 metrelik Diyarbakır örgü peyniri ve Diyarbakır çöreği kesilerek yapıldı. Daha sonra Diyarbakır yöresel ürünler sergisi gezildi ve Diyarbakır Ciğer Tadım Atölyesi gerçekleştirildi. Fuarda ayrıca, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile İstanbul Okan Üniversitesi arasından gastronomi alanında ortak çalışmalar için işbirliği protokolü imzalandı.

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