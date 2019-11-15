Gurme fuarına peynirden kurdele!

Fuar açılışı 21 metrelik Diyarbakır örgü peyniri ve Diyarbakır çöreği kesilerek yapıldı. Daha sonra Diyarbakır yöresel ürünler sergisi gezildi ve Diyarbakır Ciğer Tadım Atölyesi gerçekleştirildi. Fuarda ayrıca, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile İstanbul Okan Üniversitesi arasından gastronomi alanında ortak çalışmalar için işbirliği protokolü imzalandı.