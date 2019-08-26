Güvenimiz tam yatırıma devam

Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Grubu Başkanı ve Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger, “Türkiye’de bugün 7 bini aşkın çalışanımız ve 4 bin 500’ü aşkın bayi çalışanımız ile büyük bir aileyiz. Bu aileye ve Türkiye’ye güveniyoruz, yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye ziyaretinde bir basın toplantısı düzenleyen Seeger, Türkiye’nin önemini vurgulayarak, “50 yılı aşkın süredir üretim tesislerimizdeki yatırımlarımızı artırıyor ve Türkiye’deki organizasyonumuza ilave sorumluluklar veriyoruz. Mercedes-Benz Türk, bugün üretim, AR-GE ve IT ağı ile Almanya’daki merkez fonksiyonlarımız içinde çok önemli bir yere sahip. Şirket, kuruluşundan bugüne Türkiye’deki otobüs ve kamyon üretiminde sanayinin gelişmesine öncülük ederek dünyaya da örnek oldu” diye konuştu.

‘Premium’da birinci

Seeger, “Mercedes-Benz Türk, günümüzde üretim faaliyetlerinin yanı sıra küresel ekosistemimiz içinde geniş yelpazede ürün ve hizmet üretiyor ve ihraç ediyor. Türkiye’ye artırarak devam ettiğimiz yatırımlarımızın en önemli sebebi, üretimdeki yüksek kalite standardı ile kalifikasyonu ve bağlılığı yüksek çalışanlardır” diye konuştu.

Seeger, “Dünya genelinde Mercedes-Benz otomobil satışları bir önceki yıla oranla yüzde 0.9 artarak 2.3 milyon seviyesine ulaştı. Yılı premium segmentin lideri olarak kapattık. Türkiye’de ise 2018 yılında 14 bin 445 adetlik satışımız oldu. 2019 başından bu zamana kadar, Mercedes-Benz otomotiv pazarında en çok satan premium marka olmaya devam ediyoruz. Temmuz ayında çift haneli büyüme ile tüm zamanların rekorunu kırdık” dedi.

Sedan çok seviliyor

Yeni A-Serisi sedan modelin haziran ayında Türkiye’de satışa sunulduğunu hatırlatan Seeger, “Sedan araçlar Türkiye pazarında geniş bir hacme sahip. Biz de A-Serisi sedanla Türkiye’de konumumuzu güçlendireceğiz. Sedan modelinin, Türkiye’deki 2019 satışlarımızın en az yüzde 10’unu oluşturmasını bekliyoruz. A-Serisi sedan Türkiye’nin otomobili olacak” dedi.

Elektrikli otoya 10 milyar euro bütçe ayırdık

Elektrikli otomobillerle otomotivde bir değişim rüzgârı estiğini kaydeden Seeger, “Yüzde 100 elektrikli Mercedes-Benz EQ araçlarımızı 5-7 yıl içinde piyasada göreceğiz. Marka olarak bu alana yatırım yapıyoruz. Harika tasarımlara sahip, tüketicinin ihtiyaçlarına yönelik çok güzel ürünler sunacağız. 2022 yılına kadar da Mercedes-Benz otomobil modellerinin tümü elektrikli motor seçenekleriyle sunulacak” dedi. Seeger, şunları söyledi:

“Tüm modellerimiz adım adım elektrikli motorlar ile donatılıyor. Bu, smart’tan SUV’a kadar tüm portföyümüzü kapsıyor. Hafif ticari araçlarımız, kamyon ve otobüslerimiz de elektrikleniyor. 2022’ye kadar elektrikli araç filomuz için 10 milyar euro, dünya çapındaki pil üretimi için ise 1 milyar euro’dan fazla yatırım yapacağız. 3 farklı kıtada toplamda 6 fabrikada elektrikli araç üretmeye başlayacağız. Bunun yanında pil üretimi için 20 milyar euro değerinde pil hücresi için ön çalışmalarımızı tamamladık.”

Karbonu nötürleyecek

Seeger, “20 yıl sonrası için iddialı bir hedefimiz var. Önümüzdeki 20 yıl içinde yepyeni bir karbon nötür binek araç filosuna sahip olmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar ise otomobil satışlarımızın yüzde 50’den fazlasını plug-in hibrit veya tamamen elektrikli araçlar oluşturacak” dedi.