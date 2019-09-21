Güvenli üründe çıta yükseliyor

‘Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması’ adlı proje kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Samsun, İzmir, Manisa, Van, Şanlıurfa, Hatay ve Ankara olmak üzere 10 ildeki 25 alışveriş merkezinde ürün güvenliği stantları oluşturulacak, bu stantlarda tüketicilere bilgi aktarılacak.

Kanun çıkacak

‘Ürün Güvenliği Konferansları’ ile de tüketici dernekleri ve gençlerin farkındalığı artırılacak. Projeye, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle öğretmenlerin katılımı da sağlanacak.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, son yıllarda ekonomik koşullar nedeniyle piyasa gözetiminin daha sıkı tutulması gereksiniminin ortaya çıktığını belirterek, “Kalite derdi pek olmayan bazı firmaların piyasaya girdiğine dair bazı tespitlerimiz var. Öte yandan sahte ürünlerle ilgili gümrüklerde gerekli kurallar var. Hem hak sahibinin şikayetine bağlı olarak hem de gümrük idaresinin re’sen hareket etmesini sağlayan şeyler var. Önümüzdeki günlerde Ürün Güvenliği Kanunu görüşülecek. Onun bir müzakeresi yapılacak, bence bu konuda bir inisiyatif alıp oraya bir madde koymalıyız” dedi.

‘Etiketlere bakın’

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü ise güvenli ürün konusunun tüm vatandaşları ilgilendirdiğini ifade etti. Karabörklü, tüketicinin güvensiz bir ürünü bildirmesinin asla ‘ispiyonculuk’ anlamına gelmeyeceğini belirterek, şöyle devam etti:

“Tüketicilere, güvensiz ürünlerin tamamının tek bir noktadan toplanmaya başlandığı ‘www.urunguvenligi.gov.tr’ adresinin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Tüketicinin farkındalığını artırmak için pek çok faaliyet yürütüyoruz. Vatandaşımızın yapması gereken; etiketleri kontrol etmek, CE belgesi, TSE logosu, ithalatçı ihracatçı bilgisi var mı diye bakmak, üründe yolunda gitmeyen bir şeyler gördüğünde bunu bize bildirmek. Bilinçlenme arttıkça, piyasa daha güvenli hale geliyor.”

Oyuncak ve kırtasiyeye yakın takip

10 şehirde yapılacak etkinliklerde, oyuncaklar, çocuk giysileri, kozmetik ürünler, temizlik malzemeleri, kırtasiye ürünleri, asansörler, mobilyalar, stor perdeler ve CE işareti taşıması gereken ürünlerin oluşturabileceği tehlike ve risklere dikkat çekilecek. Tüketicilere alışverişleri esnasında pratik bilgiler veren broşürler dağıtılacak.