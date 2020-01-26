26.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Güvenli yapılar kentsel dönüşümle mümkün
Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem ile ilgili açıklama yapan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, “Topraklarının büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, depreme hazırlıklı olmamız için kentsel dönüşüm tek çare. İçinde bulunduğumuz süreçte güvenli ve sağlıklı yapılara hızla kavuşmamız kentsel dönüşümle mümkün” dedi.
Yetgin, “Kentsel dönüşümün layık olduğu şekilde yapılması çok önemli. Dolayısıyla kamunun ve yeni yasal düzenlemelerin desteği ile hiç zaman kaybetmeden bu sorunu çözmeliyiz” diye konuştu.