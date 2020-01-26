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    HaberlerEkonomi Haberleri Güvenli yapılar kentsel dönüşümle mümkün
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    26.01.2020 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Güvenli yapılar kentsel dönüşümle mümkün

    Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem ile ilgili açıklama yapan Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin, “Topraklarının büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, depreme hazırlıklı olmamız için kentsel dönüşüm tek çare. İçinde bulunduğumuz süreçte güvenli ve sağlıklı yapılara hızla kavuşmamız kentsel dönüşümle mümkün” dedi.

    Güvenli yapılar kentsel dönüşümle mümkün

    Yetgin, “Kentsel dönüşümün layık olduğu şekilde yapılması çok önemli. Dolayısıyla kamunun ve yeni yasal düzenlemelerin desteği ile hiç zaman kaybetmeden bu sorunu çözmeliyiz” diye konuştu.

    Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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