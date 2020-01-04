Hac fiyatı 26 bin TL’den başlayacak

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, geçen yıldan bu yana artan maliyetler ve ek vergiler olduğunu belirterek, bu nedenle en ucuz hac programının 26 bin liradan başlayacağını öngördüklerini söyledi. Şahin, Türkiye’de yıllardan beri hacca gitmek için başvuran ve kurada isminin çıkmasını bekleyen yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi olduğunu kaydederken, bu rakamın 175 bine yakının 2020’de hacca gitmek için başvuranlardan oluştuğunu belirtti. Şahin, bu yıl hacı adaylarının sadece 83 bin 430 tanesinin hacca gidebileceğini ifade etti.



Diyaeddin Şahin, 1 Ocak itibarıyla vize fiyatlarında 51 dolarlık bir artış olduğunu hatırlatarak, sağlık ve seyahat sigortası zorunluluğunun getirildiğini ve bunun umre fiyatlarına 51 dolar ek zam olarak yansıyacağını dile getirdi. Şahin, “Geçen yıl fiyat 24 bin 500 liraydı. Hac fiyatlarının 26 bin liradan başlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani fiyat 16 bin 300 ila 16 bin 500 bin Suudi Arabistan riyali arasında olacak” dedi.