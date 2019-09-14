Hac ve umreye Suudi vize zammı geldi

Ayrıca Suudi Arabistan, ‘saha hizmetleri vergisi’ adı altında 198 riyal’lik yeni bir vergi daha getirdi. Oluşan 500 riyal ek vergilendirme bugünkü kur ile 750 liraya denk geliyor. Buna göre Türkiye’den her yıl bölgeye giden 600 bine yakın kişi ek vergilendirme ile karşı karşıya kalacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Bedirhan Bayka, bu düzenlemenin bölgeye gidecek olanları büyük oranda olumsuz etkileyeceğini belirtirken, “Hac için Suudi Arabistan son üç yıldır bir havuz sistemi uyguluyor. Siz ödemelerinizi, anlaşmalarınızı bu havuza yapıyorsunuz. Anlaşma yaptığınız otel, acente, otobüs herkes parasını buradan çekiyor. Suudi yetkililer umreyi de bu sisteme benzetmek istiyor. Ama bu yüksek fiyat farkı tüm dünyadaki müslüman ülkelerden Suudi Arabistan’a gelişleri etkileyecektir” diye konuştu.

600 bini geçiyor

TÜRSAB’ın hac ve umre konusunda uzman Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Canatan, Suudi Arabistan’ın her müslüman ülkeye hac için binde bir oranında kota verdiğini hatırlatırken, hac amacıyla bölgeye Türkiye’den 80 bin kişinin gittiğini söyledi. Umre için ise önceki yıllarda 480 bine kadar çıkan ziyaretçi sayısı, bu yıl döviz kuru nedeniyle 320 bine düşüş gösterdi.

Suudi Arabistan’a hac ve umre ile birlikte yıllık 600 bini aşkın Türk vatandaşının ziyaret ettiği tahmin ediliyor.

En uygun tur 1000 $ olur

Umrede en uygun fiyatın iki haftalık ekonomik turlar olduğunu anlatan İbrahim Canatan, bu fiyatın 1000 dolar seviyesine çıkabileceğini dile getirdi.

Canatan, “750 lira olarak bize yansıyacak oran oldukça fazla. Bunun etkisi ve düşen talebi göreceğiz” dedi. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı daha önce 3 yıl içinde bölgeye birden fazla seyahat etmek isteyenlerden talep edilen 2000 riyali ise bundan sonra almayacak.