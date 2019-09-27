Hafta sonu altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Pazartesi ve salı günü altın yukarı yönlü hareket ederken çarşamba günü dibi gördü. Altın fiyatları perşembe ve cuma günü de düşüşünü sürdürdü. Peki hafta sonuna girilirken altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 272,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 273,50 liradan, bin 788 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 809 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251,50 liradan, bin 747 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 767 liradan, 874 liradan alınan Yarım Ziynet 884 liradan ve 437 liradan alınan Çeyrek Ziynet 442 liradan satıldı.