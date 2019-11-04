04.11.2019 - 09:42 |
Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı)
Haftanın ilk gününde altın fiyatları merak konusu oldu. Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı için arayış başladı. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar, altın ne kadar sorusunu yöneltiyor. İşte Altın fiyatlarında son dakika durum...
Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 4 Kasım 2019 Pazartesi günü altın fiyatlarında güncel durum merak ediliyor. Altın alım-satım işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar, altın fiyatlarındaki durumu araştırıyor. İşte haftanın ilk gününde altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 276,97 TL Satış /277,04 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 444,68 TL / 454,67 TL