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    HaberlerEkonomiHaftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı)
    04.11.2019 - 09:42 |

    Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı)

    Haftanın ilk gününde altın fiyatları merak konusu oldu. Gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı için arayış başladı. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar, altın ne kadar sorusunu yöneltiyor. İşte Altın fiyatlarında son dakika durum...

    Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı)

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 4 Kasım 2019 Pazartesi günü altın fiyatlarında güncel durum merak ediliyor. Altın alım-satım işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar, altın fiyatlarındaki durumu araştırıyor. İşte haftanın ilk gününde altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış 276,97 TL Satış /277,04 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış 444,68 TL / 454,67 TL

     

     

    Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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