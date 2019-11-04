Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar? (Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı)

Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar? 4 Kasım 2019 Pazartesi günü altın fiyatlarında güncel durum merak ediliyor. Altın alım-satım işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar, altın fiyatlarındaki durumu araştırıyor. İşte haftanın ilk gününde altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 276,97 TL Satış /277,04 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 444,68 TL / 454,67 TL