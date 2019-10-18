18.10.2019 - 10:06 |
Haftanın son gününde altın fiyatları! Gram,çeyrek,yarım altın fiyatları
Altın fiyatları merakla araştırılıyor. Haftanın son gününde altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı için arayış hız kesmiyor. İşte 18 Ekim altın fiyatlarında güncel durum...
Hafta sonu olmasıyla birlikte özel davete katılacak olan vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından araştırıyor. Altın fiyatlarının takibinde bulunanlar, altının alış ve satış fiyatını öğrenmek istiyor. Yeni bir altın almak veya var olan altını bozdurmak isteyenlerin merak ettiği altın fiyatları haberimizde...
ALTIN FİYATLARI
Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç ettiUkrayna'da aracını tramvay trafiğini engelleyecek şekilde park kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti. Rayların kenarına park edilen aracı, tramvaydaki yolcular ve çevredekiler ileriye ve geriye iterek tramvayların önünü açtı.