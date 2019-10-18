Haftanın son gününde altın fiyatları! Gram,çeyrek,yarım altın fiyatları

Hafta sonu olmasıyla birlikte özel davete katılacak olan vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından araştırıyor. Altın fiyatlarının takibinde bulunanlar, altının alış ve satış fiyatını öğrenmek istiyor. Yeni bir altın almak veya var olan altını bozdurmak isteyenlerin merak ettiği altın fiyatları haberimizde...

ALTIN FİYATLARI



