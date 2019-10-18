BİST98.3053,59EURO6,43-0,83USD5,78-0,76ALTIN276,77-0,97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiHaftanın son gününde altın fiyatları! Gram,çeyrek,yarım altın fiyatları
    18.10.2019 - 10:06 |

    Haftanın son gününde altın fiyatları! Gram,çeyrek,yarım altın fiyatları

    Altın fiyatları merakla araştırılıyor. Haftanın son gününde altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı için arayış hız kesmiyor. İşte 18 Ekim altın fiyatlarında güncel durum...

    Haftanın son gününde altın fiyatları! Gram,çeyrek,yarım altın fiyatları

    Hafta sonu olmasıyla birlikte özel davete katılacak olan vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından araştırıyor. Altın fiyatlarının takibinde bulunanlar, altının alış ve satış fiyatını öğrenmek istiyor. Yeni bir altın almak veya var olan altını bozdurmak isteyenlerin merak ettiği altın fiyatları haberimizde...

    ALTIN FİYATLARI

    Haftanın son gününde altın fiyatları Gram,çeyrek,yarım altın fiyatları

    Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç ettiUkrayna'da aracını tramvay trafiğini engelleyecek şekilde park kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti. Rayların kenarına park edilen aracı, tramvaydaki yolcular ve çevredekiler ileriye ve geriye iterek tramvayların önünü açtı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hastanede doğurdu, çöpe attı! 'Kimseyle ilişkiye girdin mi? sorusuna bu cevabı verdi

    Hastanede doğurdu, çöpe attı! 'Kimseyle ilişkiye girdin mi? sorusuna bu cevabı verdi

    AÖF kayıt yenileme sona eriyor! AÖF kayıt yenileme ve ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır?

    AÖF kayıt yenileme sona eriyor! AÖF kayıt yenileme ve ikinci üniversite kaydı nasıl yapılır?

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürü görevden alındı

    Didim açıklarında 43 göçmen yakalandı

    Didim açıklarında 43 göçmen yakalandı

    Sıradaki Haber