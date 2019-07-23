BİST102.5561,45EURO6,36-0,08USD5,700,46ALTIN260,950,32
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiHakkarililere müjde! Bu kış doğal gazla ısınacaklar
    23.07.2019 - 17:40| AA

    Hakkarililere müjde! Bu kış doğal gazla ısınacaklar

    Hakkari'de, 3 yıl önce  başlatılan doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşlar  bu kış evlerinde doğal gazla ısınacak.

    Hakkarililere müjde! Bu kış doğal gazla ısınacaklar

    Kentin doğal gaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında BOTAŞ  tarafından yapılan ihale sonucu 3 yıl önce başlatılan boru hattı döşeme işi,  bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen ekiplerin özverili çalışmasıyla tamamlandı.

    Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nden başlatılan 204  kilometrelik hat, güvenlik güçlerinin mücadelesi sonucu terörden temizlenen 3 bin  rakımlı dağlarda ve zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmaların ardından kente  ulaştırıldı.

    Doğal gaz boru hattında son testlerin yapıldığı kentte, diğer taraftan  da ekiplerce şehir merkezindeki bazı noktalarda hatlar kazılıyor, sistem kutuları  yerleştiriliyor.

    Kent merkezinde yürütülen yoğun çalışmalar kapsamında alt yapıları  tamamlanan bazı mahallelere, eylül ayında doğal gaz verilmesi planlanıyor.

    Hava kirliliğinin özellikle kış aylarında fazla olduğu yerler  arasındaki Hakkari'de vatandaşlar, bu kış kömür çilesinden kurtularak evlerinde  doğal gazla ısınmayı bekliyor.

    "KIŞA GİRMEDEN EVLERİMİZDE DOĞAL GAZ KULLANACAĞIZ"

    Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gaz  projesinin kent için hayata geçirilen en önemli projelerden biri olduğunu  söyledi.

    Van'ın Erçek istasyonundan Hakkari'ye kadar yaklaşık 204 kilometrelik  doğal gaz boru hattının döşendiğini belirten Akbıyık, şu anda Berçelen ve Ördekli  köyleri arasında testlerin yapıldığını bildirdi.

    Yüklenici firmanın şehir içindeki çalışmalarının devam ettiğini  kaydeden Akbıyık, şunları kaydetti:

    "Herhangi bir mani olmadan çalışmalar devam ederse eylül ayında ya da  kışa girmeden Hakkari'de konutlarımızda, iş yerlerimizde doğal gazı, daha temiz  yakıtı kullanacağız. 2019 programında şehir içinde yaklaşık 16 kilometrelik bölüm  yer alıyor. Bunun artırılması için ilgili firmayla görüşmeler yapıyoruz. Hava  kirliliğinin önlenmesi, konutlarda ve iş yerlerinde daha temiz enerjinin, ısıtma  ya da diğer amaçlarla kullanılmasında doğal gaz çok önemli. Hakkari halkı dört  gözle doğal gaz kullanmayı bekliyor. Bir aksilik olmazsa kışın doğal gazı  kullanacağız."

    Vatandaşlardan Adil Tatlı da kış aylarında yaklaşık 7 ay kömür  kullandıklarını belirterek, "Doğal gazın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Ekipler  özveriyle çalışıyor. Kışın kentin üzerinde duman bulutu oluşuyor. İnşallah bu  sene doğal gaz ile temiz havaya da kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür  ederiz." diye konuştu.

     

     

     

    8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!Erzurum’un Tortum ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

    Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

    FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

    FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

    CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

    CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

    İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

    İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

    Sıradaki Haber