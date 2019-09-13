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    HaberlerEkonomiHalk Ekmek’te zam yapıldı
    13.09.2019 - 07:50 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

    Halk Ekmek’te zam yapıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek’te bazı ürünlere zam yapıldı.

    Halk Ekmek’te zam yapıldı

    Buna göre, 85 kuruş olan 350 gramlık pidenin gramajı 300’e düşürülüp, fiyatı 1 lira yapıldı. 200 gram Akdeniz ekmeğinin fiyatı 80 kuruştan 1 liraya, 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 3.25 liradan 4.50 liraya çıkarıldı. 400 gram arpalı ekmeğin fiyatı 2.5 liradan 3.40 liraya, 500 gram çok tahıllı ekmeğin fiyatı 3.80 liradan 5 liraya, 175 gram bebe bisküvisinin fiyatı ise 2 liradan 2.75 liraya yükseltildi. 75 kuruştan satılan 250’şer gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı ise değişmedi.

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