Halk Ekmek’te zam yapıldı

Buna göre, 85 kuruş olan 350 gramlık pidenin gramajı 300’e düşürülüp, fiyatı 1 lira yapıldı. 200 gram Akdeniz ekmeğinin fiyatı 80 kuruştan 1 liraya, 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 3.25 liradan 4.50 liraya çıkarıldı. 400 gram arpalı ekmeğin fiyatı 2.5 liradan 3.40 liraya, 500 gram çok tahıllı ekmeğin fiyatı 3.80 liradan 5 liraya, 175 gram bebe bisküvisinin fiyatı ise 2 liradan 2.75 liraya yükseltildi. 75 kuruştan satılan 250’şer gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı ise değişmedi.



