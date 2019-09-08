Halk otobüsüne hasılattan vergi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, “Uygulamaya geçiş isteğe bağlı olacak. Örneğin bir otobüs işletmecisinin bir yıl içindeki hasılatı 100 bin lira, harcamaları ve maliyetleri 70 bin liraysa, matrahı 30 bin lira üzerinden ödemesine gerek olmayacak. Getirilen sistemle hasılatı 100 bin lira olan mükellefin matrahı 10 bin lira üzerinden hesaplanacak. Beyan esasına dayanan bu sistem, mükellef için uygulama kolaylığı getiriyor” diye konuştu.