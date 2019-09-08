08.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Halk otobüsüne hasılattan vergi
Özel halk otobüsü işletmecileri için vergilendirmede “hasılat esaslı kazanç tespiti” uygulaması devreye girecek. Özel halk otobüsü işletmecileri, sadece hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama yöntemiyle tahsil ediyorsa uygulamadan yararlanabilecek.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, “Uygulamaya geçiş isteğe bağlı olacak. Örneğin bir otobüs işletmecisinin bir yıl içindeki hasılatı 100 bin lira, harcamaları ve maliyetleri 70 bin liraysa, matrahı 30 bin lira üzerinden ödemesine gerek olmayacak. Getirilen sistemle hasılatı 100 bin lira olan mükellefin matrahı 10 bin lira üzerinden hesaplanacak. Beyan esasına dayanan bu sistem, mükellef için uygulama kolaylığı getiriyor” diye konuştu.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.