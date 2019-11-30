30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Halkbank: Süreç hukuki
Halkbank, İstanbul Şehir Ünivesitesi’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Üniversiteye tanınan bir yıldan fazla süreye rağmen, bankamızın alacağını ne şekilde tahsil edeceğine yönelik gerçekçi bir projeksiyon ve teminat açığını gidermeye yönelik bir çözüm ortaya koyulmamışken, bu konuyu farklı alanlara çekerek, bir grubun, bir kişinin yada bir zümrenin mağduriyetine yol açıldığı izlenimi oluşturma girişimleri boşunadır” ifadeleri kullanıldı.
Halkbank açıklamasında, İstanbul Şehir Üniversitesi ile banka arasındaki kredi geri ödeme sürecine ilişkin, gerek üniversite yetkilileri gerekse bazı basın-yayın kuruluşlarınca kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, bankanın güven ve itibarını sarsıcı, gerçeği yansıtmaktan uzak iddialara yer verildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, “Bankamız tarafından yürütülen süreç tamamen hukuki ve ticari temellere dayanmaktadır” denildi.
Açıklamada, İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin eğitim haklarının devletin teminatı altında olduğu da anımsatıldı.