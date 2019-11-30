Halkbank: Süreç hukuki

Halkbank açıklamasında, İstanbul Şehir Üniversitesi ile banka arasındaki kredi geri ödeme sürecine ilişkin, gerek üniversite yetkilileri gerekse bazı basın-yayın kuruluşlarınca kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, bankanın güven ve itibarını sarsıcı, gerçeği yansıtmaktan uzak iddialara yer verildiği belirtildi.



Yapılan açıklamada, “Bankamız tarafından yürütülen süreç tamamen hukuki ve ticari temellere dayanmaktadır” denildi.

Açıklamada, İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin eğitim haklarının devletin teminatı altında olduğu da anımsatıldı.