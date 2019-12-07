Halkbank’tan Amerika açıklaması

Halkbank’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:



“ABD’deki emsal davalarda “yargı yetkisi” ve “hâkimin reddi” gibi eşik niteliğindeki konulara esasa girilmeden itiraz edilebilmesi için hususi katılıma izin verilmesi geçerli bir uygulamadır. Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır. Savcılığın temyiz süreci devam eden bir diğer davadaki geçerliliği tartışmalı delil ve tanıklar üzerinden geliştirdiği iddialara karşı, bankamız, ABD içinde hiçbir şube ve fiziki operasyonu bulunmadığından, ABD mahkemelerinin Bankamız üzerinde yargı yetkisi olmadığını savunma hakkının verilmesini istemektedir. Eşik niteliğindeki bu konuların öncelikli olarak çözülmesi, yargı sürecinde zaman, emek ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Bankamız, mahkemenin yargı yetkisine itiraz ederek bu haksız davayı en baştan çözüme götürmeyi amaçlamaktadır.”



Reddi hakim talebi



“Hususi katılım talebimizin bir diğer gerekçesi de hâkimin reddi talebidir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Mevcut hâkimin gerek mahkemede gerekse mahkeme salonu dışında yaptığı açıklamaların, iddianameye ilişkin kilit olgusal ve hukuki konulardaki tarafsızlığına gölge düşürdüğü gözlemlenmektedir. Mevcut hâkimin davaya başkanlık etmeye devam etmesi, mahkemenin tarafsızlığının da sorgulanmasına neden olacaktır. Bir yıl süren incelemeler sonucunda bankamızın iddia olunduğu gibi herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde yer almadığı kanıtlarıyla ortaya konmuştur.”