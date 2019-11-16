Halkbank’tan ekonomiye 392 milyar lira destek

Nakdi kredileri içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 38,7 olarak gerçekleşen bankanın aktif büyüklüğü yüzde 17,2 artışla 443,5 milyar TL, KOBİ kredilerindeki pazar payı da yüzde 18.2 oldu. Türkiye ekonomisini gelecek hedeflerine taşımak üzere çalıştıklarını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “KOBİ’lere yönelik yenilikçi ürün ve hizmetlerimiz gelecek dönemde de devam edecek” dedi.



Arslan, kamu bankalarının tasarrufu teşvik eden, yeni yatırımları destekleyen ve şirketlerin ödeme dengelerini düzenleyen uygulamalarının piyasalara güven verdiğini belirtti.



TL’ye ağırlık



Hesabındaki dövizini satarak tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendirmek isteyen müşterileri için “Dövizden TL’ye Dönüşüm Mevduat Hesabı” geliştirdiklerini hatırlatan Arslan, “Türk Lirası cinsinden varlıkların değer kazanmasına yönelik beklentilerin de yükselmesiyle birlikte Türk Lirası’nı destekleyecek yeni ürünlerin oluşturulması gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üzere hazırlanan yeni ürünümüzün, daha önce dövize yönelen müşterilerimizin Türk Lirası gibi kazançlı yatırımlara geçişini hızlandıracağına inanıyoruz” dedi.



Geleneksel bankacılık hizmetlerini daha da ileri taşımak üzere altyapı yatırımlarını sürdürdükleri bu süreçte, Halkbank’ın yenilikçi vizyonuna uygun ürünler geliştirmeye öncelik verdiklerini belirten Arslan, “Bankamızın finans piyasalarını hızlı ve gerçekçi verilerle analiz edebilen teknik becerisi, piyasa koşullarını gözeten yeni ürünler hazırlayabilmemizi sağladı” dedi.





KOBİ ürünlerine yoğun ilgi var

KOBİ bankacılığı alanındaki rekabette öne çıkan ürünlerine yoğun ilgi olduğunu belirten Arslan, şunları söyledi: “İhracat ve katma değerli ürün üretimi için İVME Finansman Paketi ile ihracat yapan firmalara destek olduk. Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli çalışmalara ağırlık vererek, yeni kredi kullanacak firmalara önemli avantajlar sunuyoruz.”