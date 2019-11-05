Hamsi bolluğu var palamut ise 40 TL

Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Köse, AA’ya yaptığı açıklamada, iyi geçen sezon nedeniyle hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünün güldüğünü söyledi.

Köse, hamsideki bereketin devam etmesini dilediklerini belirterek, “Geceden bu yana yaklaşık 50 bin kasa hamsi tutuldu, bu da 700 ton hamsi yapar. Bu limandan çıkan balıklar Türkiye’nin her noktasına ulaşıyor” dedi.

Batı Karadeniz’in en önemli limanlarından Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de balıkçılar, avladıkları 300 ton hamsiyle limana döndü.

Fiyatlara yansır

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, bol miktarda hamsi çıktığına işaret ederek, “Bölgemizde ciddi oranda hamsi avcılığı başladı. Birkaç gün daha bu şekilde devam edecek gibi. Kalite ve fiyatlar tezgaha anında yansıdı” diye konuştu.

Öte yandan hamsi bolluğu yaşanan Sinop’ta avlanan az miktardaki palamut ise, tanesi 40 liradan satışa çıkarıldı. Av yasağının sona erdiği 1 Eylül’den bu yana balıkçılar Karadeniz’de istedikleri palamudu bulamazken, az miktarda avlanan balığın fiyatı da her geçen gün artıyor.