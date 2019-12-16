Hareketinize bakıyor doğru buharı ayarlıyor

Philips PerfectCare Elite Plus, ısı ayarı gerektirmeyen OptimalTEMP teknolojisi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara, ketenden kaşmire kadar ütülenebilen tüm kumaş türlerinde sıfır yanma riski ile güvenli ütüleme imkanı sunuyor. DynamiQ sensör, içindeki hareket sensörü ile buhar gücünü hareketlerinize göre ayarlayarak doğru zamanda doğru buhar miktarını verir. Siz durduğunuzda buhar vermesi de durur. Böylece rahatlık ve zahmetsiz ütüleme için ihtiyaç duyulan buhar basıncını ayarlayarak, otomatik olarak mükemmel buhar verir. Dilediğiniz zaman kullanabileceğiniz şok buhar özelliği sayesinde en zor kırışıklıklar bile çok daha hızlı kayboluyor. Ayrıca mükemmel buhar dağılımı için özel olarak tasarlanan 5 yıldızlı T-ionicGlide tabanının 6 katmanlı teknolojisi ile mükemmel bir kayganlık ve çizilmeye karşı dayanıklılık sağlıyor.