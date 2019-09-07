Hasadına başlanan "Melli inciri" için hedef dış pazar

Kentte, "Ceviz ezmesi" ve "Burdur şiş"in ardından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verilerek geçen yıl tescillenen Melli incirinde, üreticinin bu yılki beklentisi yüksek.

Susuz, kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan Torosların Antalya'ya bakan yamaçlarında organik yetişen Melli incirinden bu yıl 600 tonluk verim bekleniyor.

Çamlık sahil bandından Kızılseki'ye kadar olan 15 yerleşim birimini kapsayan alanın coğrafi konumu ve iklimine uyum sağlayan Melli inciri, tadı ve aromasıyla da öne çıkıyor.

Pazara indi

Marka tescil işlemlerinin ardından iç pazarda yoğun talep gören ve kilogramı 10 liradan satışa sunulan incirin, uluslararası dış pazarlarda da alıcı bulması hedefleniyor.

Yetiştirilme alanlarının artırılması için çalışma yürütülen Melli inciri, Melli-Aksu Bölgesi olarak adlandırılan havzadaki yöre halkının başlıca geçim kaynağını oluşturuyor.

Üreticiler, hasat sonrası kargı kamışlarının üzerinde kuruttukları ve ipe dizdikleri Melli incirlerinden yıllık yaklaşık 150 ton kuru ürün elde ediyor.

"İç piyasada yok satıyor"

Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki incir üretiminin yüzde 50'lik kısmının Türkiye tarafından karşılandığını kaydetti.

İlçenin doğu kısmındaki yamaçlarda Melli-Aksu Bölgesi olarak adlandırılan havzada üretilen incirin, oldukça kaliteli ve aromasının yüksek olduğunu dile getiren Özel, "İnciri yediğiniz zaman çekirdeği dişe dokunmadan ezilir. Tadının yanında, potasyum ve kalsiyum yönünden zengin olmasıyla da farklı olduğunu hissettirir." diye konuştu.

Melli incirinin verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar olduğuna dikkati çeken Özel, şöyle konuştu:

"Organik yetiştirildiğinden verim diğer incir bahçelerine oranla 3'te 1 daha düşüktür. Bunun nedeni gübre ve su kullanılmadan kendi doğal şartları altında üretilmesidir. Devletimizin son yıllarda ücretsiz fide dağıtımı ve bahçe kurulumuna yönelik verdiği desteklerle yeni bahçeler tesis ediliyor. İncirin iç pazardaki bilinirliği oldukça yüksek. Günümüzde Aydın bölgesinde yaş incirin kilogram fiyatı 2 lira 50 kuruş iken Melli Bölgesi'nde incirin ilk çıktığı dönemde kilogramı 20 liradan başlayıp sezon bitiminde 10 lira civarına geriliyor. Şu anda Melli inciri 10 liradan talep görüyor ve yok satıyor."

"Dış pazara açılmayı hedefliyoruz"

Kocaaliler belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe de Burdur ile Antalya arasında kalan Bucak-Melli Bölgesi'nin yayla ve sahil arasında bir iklime sahip olduğunu, bu iklimin yetişen incirin lezzetine ve aromasına da yansıdığını dile getirdi.

Melli incirinin yörede, Kocaaliler, Demirli, Elsazı, Çobanpınar, Kargı, Karaseki, Kavacık bölgelerinde yetiştiğini ve yaklaşık 600 ton gibi rekolte elde edildiğini ifade eden Gökçe, "Üretim potansiyelimizi artırarak dünya pazarına açılmayı düşünüyoruz. Bu da bölgemiz için ciddi bir gelir kaynağı oluşturuyor. İnciri çevre illere ve ilçelere pazarlıyoruz. Dış pazara da göndermek istiyoruz ancak kalite yüksek olduğunda ürün sınırlı. İç pazarda talep çok fazla, inşallah ilerleyen yıllarda yurt dışı pazarı hedefimizi gerçekleştiririz." şeklinde konuştu.

"Üretimi artıracağız"

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da Melli incirinin 30 Temmuz 2018'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile tescil edildiğini hatırlattı.

Melli incirinin yetiştiği bölgenin özelliğinden dolayı kendine has aromasının olduğunu aktaran Uğur, "Sadece Melli Bölgesi'nde taşlı arazide bile yetişebilen, çok özel bakım aramayan bir meyve." dedi.

Ürünün üretimini artırmak için geçen yıl bin 500 fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini belirten Uğur, yöre insanının incirin üretimine daha fazla önem vermesi tavsiyesinde bulundu.

Uğur, üretimin artırılması, tanıtım, satış ve pazarlama konularında yöre insanına destek verdiklerini dile getirdi.

"Toplaması zahmetli"

Hasada başlayan üreticilerden Necati Bülbül de incirin toplanmasının zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Melli incirinin hasadının 2,5 ay sürdüğünü aktaran Bülbül, "350 ağaçlık bahçemde topladığımız inciri yaş ve kışlık kurutmalar olarak satıyoruz. Makine kullanılmadığından işçiliği zor bir ürün. İncirimiz doğal olarak kırsal alanda susuz olarak yetişiyor. Bu yıl poyraz, ürünün verimini biraz etkiledi ancak talepten memnunuz." şeklinde konuştu.