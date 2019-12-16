‘Hata yapmıştık, yıktık, inşallah örnek olacağız’

Geçen hafta bir grup gazeteciyle buluşmasında “Peki normal ölçüleri aşan iskele ve emsal fazlası inşaatı neden yaptınız?” diye sorulduğunda Bezci, şunları anlattı:

15 milyonluk yıkım

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile karşılaşmamızda kendisi de bana bunu sordu. ‘Hata yaptık bir kere efendim’ dedim. Cumhurbaşkanımız da, ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ne diyorsa, git, ona uygun hale getir projeni’ dedi. Yaptığımız binalar arasında 6 metrelik aralık söz konusu idi. Oralar toprak bölüm olacaktı. ‘Oralara da oda yapalım, geçer gider’ diye düşünmüştüm. Basiretim bağlandı. Hata benim. Bodrum’da durdurulan projeler arasında ilk yıkımı yapan biz olduk. Projemizi değiştirdik. Emsali Bakanlığın verdiği iznin bile altına indirdik.”

“Rezidans bölümünde toplam 108 konut olacaktı, 54’e indirdik. Binalar 3 katlı idi, 2 katlıya dönüştürdük” diye konuşan Bezci, “Villa ve rezidans bölümü toplam 330 konut olacaktı. 300’e indi. Rezidans bölümündeki 54 konuttan vazgeçerken, 700 metrekare olan villaları 2’ye, 3’e böldük. Böylece, son tahlilde azalan konut sayısı 30 oldu. Yıkımın maliyeti 15 milyon lirayı buldu” ifadelerini kullandı.

Arazi yabancı bir fondan satın alınırken, içinde bir de otel (Hilton Curio a Collection) bulunan projenin maliyeti 200 milyon doları bulacak.

‘Müşteriler güvendiler’

Projedeki emsali aşan bölümler nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın durdurma kararının kamuoyunda yarattığı olumsuz etki sorulduğunda ise Besa Grup Yönetim Kurulu Başkanvekili Efe Bezci, “Bizi tercih edenler ve yeni müşterilerimize “Yıkım ve projede değişiklik yapacağımızı” bildirmiştik. Bize güvendiler. Şimdi yeşil alanı ve mimarisiyle bölgede örnek proje olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.