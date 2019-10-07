Hava durumu iyi yemekte yatırım var

İstanbul Havalimanı vızır vızır işliyor. 6 ayda 200 bine yakın uçak indi, kalktı; 30 milyona yakın yolcu geldi, gitti.

Kalbe giden yol mideden mi geçer, bilinmez. Ancak yemek - içmek bu havalimanının muazzam bir parçası.

İstanbul Havalimanı tam 34 bin metrekarelik yeme - içme alanına sahip.

Bu da İstanbul’daki Kanyon Alışveriş Merkezi’nin tümünün restoran ve kafe olmasına benziyor. Bu geniş alanın işletmesi 25 yıllığına ‘Tum İçtur’ şirketine ait. Şirketin CEO’su ise Hüseyin Dönmez. Yani havalimanında yeme - içme kendisinden soruluyor.

Uzun yıllar otel ve havaalanı deneyimi bulunan Dönmez’le kahvaltıda bir araya geldik ve tabii ki yeme - içmeyi konuştuk.

İstanbul Havalimanı nisanda 53 yeme - içme mekânıyla hizmete başlamıştı. Şimdi rakam 70 oldu. 2020 itibariyle sayı 85’e ulaşacak. Nihai hedef ise 125. Hüseyin Dönmez, “Havalimanı büyüdükçe o bile yetmeyecek” diyor.

Hüseyin Dönmez’le havalimanında yeme - içmeyi konuştuk.

10 yıllık sözleşme

Peki havalimanında bir kafe ya da restoran nasıl açılıyor?

Dönmez ve ekibi öncelikle havalimanındaki yeme - içme mekânlarının kompozisyonunu oluşturuyor. Yani bir yere kafe mi, pub mı, restoran mı açılacak karar veriyorlar. Tabii bunun için uzun bir başvuru kuyruğunun ince elenip sık dokunması gerekiyor.

İstanbul Havalimanı’ndan günde yaklaşık 200 bin yolcu geçiyor. Bu yolcular yeme - içmeye kişi başı 15 lira civarı para harcıyor. Bu nedenle havalimanına gelmek isteyen işletme çok oluyor. Havalimanındaki bir işletmeyle yaklaşık 10 yıllık sözleşme yapılıyor. İşletmeler Tum İçtur’a bir taahhütte bulunuyor ve cirodan pay veriyor. Yuvarlak hesap bir işletme 5 yıl Tum İçtur’a, 5 yıl da kendisine çalışıyor.

Sermaye çekiyor

Son dönemde Türkiye’de olmayan tatları ve işletmeleri getirmek için uğraştıklarını anlatan Hüseyin Dönmez, “Bir restoranın ya da kafenin sadece havalimanı şubesinin olması zor. O yüzden Türkiye’ye girme hedefi olanları takip ediyoruz” diyor.

Dönmez havalimanında yeme - içme yatırımı yapmak isteyenlerle havalimanında yer almak isteyen işletmecileri bile buluşturduklarını anlatıyor. Hatta bu noktada yabancı sermaye de son dönemde havalimanına ilgi gösteriyor.

‘Fiyat uçurumu eskide kaldı’

Havalimanında herkesin damak tadına göre bir yer var. Simit isteyen simit, daha farklı bir şey arayan Michelin yıldızlı şef Benallal’ın gurme burgerini bulabiliyor.

Ancak havalimanındaki fiyatları yüksek bulanlar da var. Fiyat konusunda oldukça hassas olduklarını dile getiren Dönmez, şunları söylüyor:

“Bizim havalimanında 5 - 10 lira arası su alabilirsiniz. Ancak dünyada başlıca havalimanlarında 2 euro’dan aşağı su bulamazsınız. Malzemeden, hijyene ve fiyatlara kadar her şeyi kontrol ediyoruz. Eskiden şehirdeki işletmeler ve havalimanı arasında uçurum olurdu.

Artık bu uçurum yok. Şehirdeki fiyatlarla buradakiler birbirine çok uzak değil.”

İç hat yolcuları sulu yemek istedi

Havalimanında iç hatların ve dış hatların farklı yeme - içme talepleri oluyor. Dış hatlar yolcusu daha erken geliyor ve yaklaşık 50 dakika zamanı oluyor. Ancak iç hatlar yolcusu havalimanında daha az kalıyor. O yüzden iç hatlarda kafeler ağırlıkta. Ancak Hüseyin Dönmez iç hat yolcularının sulu yemek talebi olduğunu ve dikkate alacaklarını anlatıyor.