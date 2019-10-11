Hava kargoda hedef ilk üç

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo’nun son 3 yılda yüzde 80 büyüdüğünü belirterek, hedeflerinin hava kargoda dünyanın ilk 3 sıralamasına girmek olduğunu söyledi.



Aycı, “24 uçaklık hava kargo filomuzla 86 ülkeye giderek dünyada en çok ülkeye uçan havayolu şirketi unvanını aldık. Hava kargoda dünyada 13’üncülükten 7’nciliğe yükseldik. Hedefimiz önce ilk 5’e sonra, ilk 3’e girmek. Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.



Uluslararası ortaklık



İstanbul’un coğrafi konumunun ve hizmete giren İstanbul Havalimanı’nın bu hedefi gerçekleştirmeyi kolaylaştıracağını kaydeden Aycı, THY’nin kuracağı uluslararası ortaklıklarla bu hedefin gerçekleşeceğini söyledi. Aycı, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin (UTİKAD) düzenlediği toplantıda, THY’nin lojistiğe çok önem verdiğini; özellikle son yıllarda stratejik plan ve büyüme planlarında, lojistiği merkeze aldıklarını söyledi.



Hızlı ve güvenli



Aycı, ülkelerin, şirketlerin birbiriyle yarıştığı bir dönemden tedarik zincirlerinin birbiriyle yarıştığı, rekabet ettiği bir döneme geçildiğini vurguladı.

Aycı, “Böyle bir dönemde ürünlerin çok süratlı bir şekilde ilgili adreslere ulaştırılabilmesi gerekiyor. Hızlı, dinamik ve güvenli hizmet daha önemli bir hale geliyor. Bu da lojistik sektörünü dünya ticaretinde daha merkezi konuma getiriyor” diye konuştu.



UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener de, ikincisini düzenledikleri zirvede ‘İleriye Dönüşüm’ temasıyla, hayatın parçası haline gelen teknolojinin, lojistik sektörüne getireceği değişikliklere dikkati çekti.



Köprü görevi üstlenecek



İlker Aycı, geçen yıl kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği ile farklı alt sektörlerin tek bir çatı altında toplandığını belirterek, lojistik sektörünün de birlik çatısı altında bulunduğunu bildirdi. Aycı, bu sayede sektörün sorunlarını, ihtiyaçlarını; geleceğini şekillendirecek kararların alınmasında, bu kararların isabet oranının yükselmesinde, sektörel görüşlerin aktarılmasında birliğin, karar alıcılarla bir köprü olmasını istediklerini kaydetti.



Aycı, Lojistik Koordinasyon Kurulu’nda Hizmet İhracatçıları Birliği’nin gözlemci sıfatıyla üye bulundurduğunu hatırlatarak, alınan kararla birlikte yeni dönemde UTİKAD Başkanı Eldener’in oy veren üye sıfatıyla kendilerini kurulda temsil edeceğini bildirdi.



Doluluk oranı % 83’ü buldu



Türk Hava Yolları (THY) bu yıl eylül ayında 6.7 milyon yolcuyla yüzde 82.9 doluluk oranına ulaştı. Eylül ayında dış hat doluluk oranı yüzde 82.5 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı yüzde 86.1 oldu.



Kargo atağı



THY, 2019 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 56.4 milyon yolcu taşıdı. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Eylül 2019 döneminde yüzde 81.4 olarak gerçekleşti. Bu dönemde yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80.7 seviyesinde belirlenirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86.4 düzeyine ulaştı.



Dokuz ayda taşınan kargo ve posta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.6 artarak 1.1 milyon tona ulaştı. Eylülde taşınan kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.8 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 11.8 ile Afrika, yüzde 11.5 ile Kuzey Amerikakatkı sağladı.