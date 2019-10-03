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    HaberlerEkonomiHava kargoyu konuşturan ‘turna’ ihracata uçuyor
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Hava kargoyu konuşturan ‘turna’ ihracata uçuyor

    Tamamı Türk mühendislerinin elinden çıkan yüzde yüz yerli çözümleriyle, dünyaya havayolu teknolojileri ihraç eden Hitit, 25 yıllık tecrübesini kargo sektörüne taşıdı.

    Hava kargoyu konuşturan ‘turna’ ihracata uçuyor

    Yenilikçi altyapısıyla, kargonun tüm süreçlerine bütünlüklü bir çözüm sunan Crane Cargo yazılımı, sektörün hizmetine sunuldu. Sistemi ilk olarak, Pakistan Uluslararası Havayolları kullanmaya başladı. Böylece Hitit, havayolları ve tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için hava kargo yazılımı üreten ve ihraç eden ilk Türk teknoloji şirketi oldu.

    Entegre sistem

    Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, “Adını göçmen bir kuş olan turnadan alan Crane Cargo sistemi, uçtan uca çözüm sağlıyor” dedi.

    E-ticaret trafiğinin çok hızlı büyüdüğünü ve bunun da lojistik sistemlerin birbiriyle entegre çalışmasını zorunlu kıldığını anlatan Hitit Hava Kargo ve Lojistik Çözümlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atilla Lise de 20 yıl içinde sektörün üç kat büyüyeceğini ve yüzde 100 dijitalleşeceğini, bu altyapıyı sağlayamayanların oyunun dışında kalacağını söyledi.
    Lise, “Kargoyu konuşturan sistem” diye tanımladığı Crane Cargo yazılımını şöyle anlattı:

    “Crane Cargo özellikle havayollarının, kargo yer hizmetleri firmalarının ve ayrıca tedarik zincirinde yer alan tüm paydaşların lojistik hizmet alma aşamasında ihtiyacı olan tüm fonksiyonları içeren entegre bir sistem sunuyor. Tedarik zincirindeki tüm süreçleri basitleştirirken, uluslararası kargo regülasyonlarına uyumlu çözümler de üretiyor. Şu an uluslararası iş ortaklarımızdan Pakistan Uluslararası Havayolları Crane Cargo sistemine tam geçişini sağladı.”

    Belgesiz taşımacılığa hazır

    Havayolunda yolcu taşımacılığının dijitalleştiğini, geçmişte kullanılan kağıt biletlerin yerini cep telefonlarına gelen karekodlara vs. bıraktığını anlatan Atilla Lise, şimdi benzer bir sürecin kargoda yaşanacağını kaydetti. Lise, IATA’nın stratejik partneri olan Hitit’in Crane Cargo’yu bu gelecek öngörüsüyle hazırladığını bildirdi.

    PIA’nın yükü Crane’e emanet

    Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), geçen ay Crane Cargo yazılım çözümlerini iç hatlarında kullanmaya başladı. Güney Asya’nın en büyük havayolu şirketlerinden PIA’nın yıl sonuna kadar uluslararası uçuşlarında da Crane Cargo yazılıma geçmesi amaçlanıyor.

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