07.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Hava trafiğinin merkezi olacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’nin hava trafiğinin merkezi haline geleceğini belirterek, “Dünyada uçmadığımız yer kalmayacak hedefiyle kurduğumuz hava yolu bağlantıları, ülkemizi havacılık listelerinin zirvesine taşıyan en temel kriterlerden biridir” dedi.
Turhan, “Türkiye 2023’e kadar büyük gövdeli uçak sayısını 750’ye, iç ve dış hatlarda toplam yolcu sayını 350 milyona ve dünyadaki toplam uçuş noktalarının sayısını 500’e çıkarma hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. 2035’te Avrupa hava trafiğine günlük 2 bin uçuşla katkı sağlaması beklenen Türkiye, hava trafiğinin merkezi haline gelecek” diye konuştu.
Transit uçuş noktası
İstanbul Havalimanı ve hizmete açılacak bölgesel havalimanlarının Türkiye’yi dünyanın transit uçuş noktası haline getireceğini vurgulayan Turhan, “İstanbul Havalimanı, bunun yanı sıra kıtaları birbirine bağlayan köprü olarak dünya havacılığının hizmetine sunulması, Türkiye’nin gelecek vizyonun önemli bir göstergesidir” diye konuştu.
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