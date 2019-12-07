Havacılık araçlarında sigorta tutarı

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2 bin 700 kilogramdan aşağı hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113 bin 100 özel çekme hakkından (SDR) 128 bin 821 SDR’ye, yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 4 bin 694’ten 5 bin 346 SDR’ye yükseltildi.



Ticari uçuşlarda, kayıp, zarar ve gecikme riskleri için bagajla ilgili asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 1131’den 1288 SDR’ye, yük ve postayla ilgili yükümlülük kilogram başına 19 SDR’den 22 SDR’ye çıkarıldı.