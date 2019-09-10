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    HaberlerEkonomiHavalimanına bir metro daha
    10.09.2019 - 07:50| MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Havalimanına bir metro daha

    Havalimanına bir metro daha

    İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattında tünel kazısı başlıyor. 28 kilometrelik hattın kazı çalışması için iki tünel açma makinesi Kayaşehir bölgesinden kazıya başlarken, altı makine de Arnavutköy’den tünele girecek. Halkalı kazısında, Gayrettepe hattında bir günde 64.5 metre ilerlenerek kırılan rekorun da önüne geçilmesi hedefleniyor. Tek yönde günde 70 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen 28 kilometre uzunluğundaki Havalimanı-Halkalı hattı, altı istasyondan oluşacak. Metro hattı, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerine hizmet verecek. Tek yönde günde 70 bin yolcuya hizmet vermesi beklenen ve toplam 28 kilometre uzunluğundaki hattın kazısı iki ayrı firma tarafından yürütülecek. Kazı işini yürütecek olan E-Berk Grup’un İş Geliştirme Uzmanı Kaan Yavuz, Halkalı hattının yaklaşık 8 kilometrelik mesafesinde tünel açma işini yapacaklarını belirterek şunları söyledi:

    2.5 yılda bitecek

    “Gidiş-geliş olmak üzere toplamda 15.9 kilometre tünel açacağız. 6.56 metre çapındaki iki makineden birisi İstanbul’da hazır halde bekliyordu. Daha önce Dudullu-Bostancı metro hattında çalışan makineyi de revize ettik. Kurulum çalışmaları başladı. Bir ay içerisinde kazıya başlamayı planlıyoruz. 2.5 yılda bitirmeyi öngörüyoruz.”

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