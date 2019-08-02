Hayalet şehir Maraş turizm yıldızı olacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) şu anda ‘hayalet şehir’ görünümündeki Maraş’ı dünya turizmine kazandırmaya hazırlanıyor. Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 45 yıldır yerleşim ve iskâna kapalı... Muhteşem bir sahili bulunan Maraş’ta boş evler ve oteller, kepenkleri kapalı dükkânlar ve ıssız sokaklar yakında tarih olacak.

Milliyet Gazetesi’ni ziyaret eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş’ı yerleşime ve turizme açma hazırlıkları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Tatar, “Maraş’ın açılması Kuzey Kıbrıs’ı bambaşka bir yer haline getirecek” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararınca 1974’ten bu yana kapalı olan Maraş’ın açılması için Kapalı Maraş Envanter Komisyonu ilk kez geçen ay bölgeye girerek incelemelere başlamıştı. Başbakan Tatar, envanter çalışmalarının halen sürdüğünü belirterek, “Burada çok hak iddia eden var. Bunlar ortaya çıkacak. 6 ay içinde tamamlanır. Ondan sonra da açılmayla ilgili Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle çalışma yapılacak. Bu, 45 yıl aradan sonra yapılması gereken bir hareketti” dedi.

45 yıldır yerleşim ve iskâna kapalı olan Maraş’ın açılmasıyla ıssız sokaklar, kapalı dükkanlar ve hayalet şehir görüntüsü son bulacak. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bu hamleyle Kuzey Kıbrıs’ın bambaşka bir yer olacağını söyledi.







En büyüğü İngiliz

KKTC’de ‘Taşınmaz Mal Komisyonu’ adlı bir kurum olduğunu hatırlatan Tatar, bundan sonra izlenecek süreci ise şöyle açıkladı:

“Bu komisyonda Avrupalı hakimler de var. Başvurular tazminat, takas ya da iade şeklinde değerlendiriliyor. Maraş şu anda kapalı. Orası yerleşime açılınca Taşınmaz Mal Komisyonu burayla ilgili müracaatlara bakabilecek. Taşınmazı Rum’a da iade edebilir, Amerikalı’ya da, İngiliz’e de.

Ardından o insanlar ya mallarına gelecek ya da satacaklar. Şimdiden Londra’da satanlar varmış, sözleşmeyle. Bir Rum otel işletecekse buyursun, işletsin. Eğer onunsa, belgeliyorsa. Maraş’ta en büyük otel İngiliz Kraliyet ailesinin. Sahilin dörtte biri kadar. Göreceksiniz birileri onu da alacak. Maraş’ın esas zenginliği ve dinamosu sahili. O sahil Doğu Akdeniz’i bırakın, dünyada az yerde var. Çok değerli.”

Rumlar dönebilir

Maraş konusunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini vurgulayan Tatar, “Yaptığımız alt temaslarda konuya olumsuz bakılmıyor. Eski yasal sahiplerine, Rumlar da dahil geri dönme fırsatı sunulacak” dedi.

Hellim’i biz yollayalım

Kuzey Kıbrıs’ın ünlü peyniri hellimin Türkiye’de üretimi nedeniyle sıkıntı yaşandığını anlatan Tatar, “Türkiye’de üretilen bizim hellim gibi olmaz. Ancak bizim de süt, lojistik gibi maliyetlerimiz yüksek. O yüzden bizim ürünlerden çok daha ucuza satıyorlar. Türkiye’de hellim adıyla sadece bizim ürünlerimiz satılabilmeli” dedi.

Desteğiniz çok önemli

Kuzey Kıbrıs ekonomisine can veren iki ana sektör olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, şunları söyledi:

“Bunlar turizm ve yüksek öğrenim. İkisinden de birer milyar dolar gelirimiz var. Böylece 2 milyar dolarlık ithalatımızı karşılıyoruz. Bunları besleyen sanayi bölgelerimiz de var. Yeni gelişen konut sektörümüz ise, Dubaililere, Ruslara bile konut satıyor. Gelişen bir bilişim sektörümüz de var. Ancak Türkiye’nin desteğine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Tanınsak da bu desteğe ihtiyacımız var. Türkiye 80 milyonluk bir ülke, biz küçük bir adayız. Biz Türkiye’de Kuzey Kıbrıs’ı daha iyi tanıtabilsek, o bize yeter.”