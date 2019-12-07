07.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Hayvan ithalatı sonlandırılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda kararlı olduklarını söyledi.
Afyonkarahisar’da besicilerle bir araya gelen Pakdemirli, şöyle konuştu:
“Hayvan ithalatının sonlandırılması konusunda son derece kararlıyız. Kimsenin, besicimizin, üreticimizin, yetiştiricimizin ekmeğiyle oynanmasına müsaade etmeyeceğiz. 26 Ekim’den itibaren başvuru almıyoruz. İhtiyaç olmadığı sürece de böyle devam ettireceğiz.”
Pakdemirli, 2018 yılına göre 2019’da canlı hayvan ithalatının yarı yarıya azaldığını belirterek, “Sosyal sorumluluk projeleri haricinde herhangi bir şekilde et ithalatına da girmeyeceğiz” dedi.
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