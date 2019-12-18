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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine, 1,25 milyar euro tutarında DİBS ihraç etti
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    18.12.2019 - 14:47 |

    Hazine, 1,25 milyar euro tutarında DİBS ihraç etti

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemi ile 1,25 milyar euro tutarında 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli ve TRT171221F16 ISIN kodlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi.

    Hazine, 1,25 milyar euro tutarında DİBS ihraç etti

    Hazine'den yapılan açıklamaya göre, DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 18 Aralık 2019 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecek.

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