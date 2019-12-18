Hazine, 1,25 milyar euro tutarında DİBS ihraç etti

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 18 Aralık 2019 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecek.