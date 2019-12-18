Hazine, 1,25 milyar euro tutarında DİBS ihraç etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemi ile 1,25 milyar euro tutarında 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli ve TRT171221F16 ISIN kodlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi.
Hazine'den yapılan açıklamaya göre, DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 18 Aralık 2019 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecek.