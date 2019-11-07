BİST103.5442,37EURO6,35-0,26USD5,74-0,14ALTIN271,10-1,65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriHazine 2.5 milyar dolarlık 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti
    07.11.2019 - 18:37 | | DHA

    Hazine 2.5 milyar dolarlık 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti

    İstanbul, 7 Kasım (DHA) - Hazine, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde, 5 yıl vadeli 2.5 milyar dolarlık ihracını tamamladı. İhraç tutarı Hazine hesaplarına 14 Kasım'da girecek.

    Hazine 2.5 milyar dolarlık 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti

     Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için 6 Kasım 2019 tarihinde Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgana yetki verilmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:

    "Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 14 Kasım 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

    "Tahvile toplamda yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir. Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015den bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içerisinde en yüksek miktar olmuştur.

    "Tahvilin yüzde 54.4ü İngiltere, yüzde 31.5i ABD, yüzde 9.1i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Türkiyedeki yatırımcılara tahsisat yapılmamıştır.

    "Kupon oranı yüzde 5.60 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.70 olmuştur. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür.

    "Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı yüzde 3.319 olmuştur.

    "Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 11.2 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır."

    Hazine 2.5 milyar dolarlık 5 yıl vadeli tahvil ihraç etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bağdadi' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bağdadi'nin 13 tane yakın çevresini yakaladık, onlar da elimizde" ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

    Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

    Her yerde aranıyordu! Köpek balığının karnını açınca...

    Her yerde aranıyordu! Köpek balığının karnını açınca...

    Huduti'nin emir subayının yargılandığı davaya devam edildi

    Huduti'nin emir subayının yargılandığı davaya devam edildi

    Son dakika | MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika | MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Sıradaki Haber