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    HaberlerEkonomiHazine 4,7 milyar lira borçlandı
    19.08.2019 - 16:02 | AA

    Hazine 4,7 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 677,2 milyon lira borçlandı.

    Hazine 4,7 milyar lira borçlandı

    Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

    İhalede basit faiz yüzde 15,38, bileşik faiz ise yüzde 15,30 olarak belirlendi.

    Nominal teklifin 2 milyar 324 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 215 milyon lira, net satış 1 milyar 42,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 926 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

    Gerçekleştirilen ikinci ihalede ise 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

    İhalede dönemsel faiz yüzde 10,88 oldu.

    Nominal teklifin 1 milyar 838 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 285 milyon lira, net satış 284,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 951 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

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