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    HaberlerEkonomiHazine Bakanı Albayrak: ‘Sanayicimizi desteklemeyi sürdüreceğiz’
    08.08.2019 - 08:38| ANKARA Milliyet

    Hazine Bakanı Albayrak: ‘Sanayicimizi desteklemeyi sürdüreceğiz’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomi politikalarımız çerçevesinde iş dünyamızın görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem veriyoruz” ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

    Hazine Bakanı Albayrak: ‘Sanayicimizi desteklemeyi sürdüreceğiz’

    Söz konusu paylaşımında, ekonomi politikaları çerçevesinde iş dünyasının görüşlerini almaya, karar alma süreçlerinde onların da payının olmasına önem verdiklerinin altını çizen Albayrak, “Üretim ve ihracat odaklı ekonomi politikalarımız çerçevesinde tüm süreçlerde sanayicimizi öncelemeyi ve desteklemeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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