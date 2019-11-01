BİST98.013-0,46EURO6,380,05USD5,730,30ALTIN278,130,08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiHazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek
    01.11.2019 - 14:35 | | AA

    Hazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

    Hazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Kasım Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

    Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

     

    Yıkım çalışması sırasında işçi enkaz altında kaldıKaraman'ın Ermenek ilçesinde yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp, bağlantıları sökmeye çalışan Mehmet Karaöz (48), duvarın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından enkaz altından çıkartılan Karaöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Oğlunu göğsünden bıçakladı 'Alkolün etkisiyle bıçakladım' dedi

    Oğlunu göğsünden bıçakladı 'Alkolün etkisiyle bıçakladım' dedi

    Sevgili Geçmiş 2. bölümde Cemal, Cahide'yi çileden çıkarıyor! Sevgili Geçmiş oyuncu kadrosu

    Sevgili Geçmiş 2. bölümde Cemal, Cahide'yi çileden çıkarıyor! Sevgili Geçmiş oyuncu kadrosu

    Son dakika... Ankara'da servis aracı devrildi!

    Son dakika... Ankara'da servis aracı devrildi!

    Kamerada tespit edildi, tanıdık çıktı!

    Kamerada tespit edildi, tanıdık çıktı!

    Sıradaki Haber