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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek
    08.11.2019 - 15:18 | | AA

    Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, gelecek hafta 4 tahvil ve bir bono ihalesi gerçekleştirilecek.

    Hazine gelecek hafta 5 ihale düzenleyecek

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 11 Kasım Pazartesi günü 2 ihale düzenlenecek.

    İlk ihalede, 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

    İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

    12 Kasım Salı günü de 3 ihale yapılacak.

    Bunlardan ilkinde 11 ay (329 gün) vadeli Hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

    İkinci ihalede, 7 yıl (2548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

    Üçüncü ihalede ise 6 yıl (2282 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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