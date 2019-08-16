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    HaberlerEkonomiHazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek
    16.08.2019 - 10:36| AA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek hafta 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası ihracı yapılacak.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 4 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 ve 20 Ağustos'ta 3 tahvil ve 1 kira sertifikası ihalesi düzenlenecek.

    19 Ağustos'taki ilk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

    Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede, 6 yıl (2177 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

    20 Ağustos'taki ihalede 5 yıl (1750 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak. Bu tarihteki diğer ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

     

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