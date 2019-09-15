Hazine yarın 4 ihale düzenleyecek

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.