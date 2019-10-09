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    HaberlerEkonomiHazineâ€™den altÄ±n tahvili
    09.10.2019 - 07:50 | | EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°Â

    Hazineâ€™den altÄ±n tahvili

    Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, kurumsal yatÄ±rÄ±mcÄ±lara yÃ¶nelik 11 Ekim 2019 valÃ¶r tarihli altÄ±n tahvili ve altÄ±na dayalÄ± kira sertifikasÄ± ihracÄ± yapacak.

    Hazineâ€™den altÄ±n tahvili

    BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, sermaye piyasalarÄ±nÄ±n geliÅŸimine katkÄ±da bulunulmasÄ±, yurt iÃ§i tasarruflarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, yatÄ±rÄ±mcÄ± tabanÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi ve finansman araÃ§larÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitlendirilmesi amacÄ±yla baÅŸta emeklilik ve yatÄ±rÄ±m fonlarÄ± olmak Ã¼zere kurumsal yatÄ±rÄ±mcÄ±lara yÃ¶nelik 11 Ekim 2019 valÃ¶r tarihli altÄ±n tahvili ve altÄ±na dayalÄ± kira sertifikasÄ± ihraÃ§ edilecek.

    Senetlerin ihracÄ± Borsa Ä°stanbul KÄ±ymetli Madenler ve KÄ±ymetli TaÅŸlar PiyasasÄ± Ã¼yesi bankalara doÄŸrudan satÄ±ÅŸ yÃ¶ntemiyle yapÄ±lacak.

    Hastane önünde silahlÄ± çatÄ±ÅŸma: 1 ölü 3 aÄŸÄ±r yaralÄ±Tokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartÄ±ÅŸan iki grup arasÄ±ndaki silahlÄ± çatÄ±ÅŸmada 1 kiÅŸi öldü, 3 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralandÄ±.
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