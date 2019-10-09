Hazineâ€™den altÄ±n tahvili

BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, sermaye piyasalarÄ±nÄ±n geliÅŸimine katkÄ±da bulunulmasÄ±, yurt iÃ§i tasarruflarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, yatÄ±rÄ±mcÄ± tabanÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesi ve finansman araÃ§larÄ±nÄ±n Ã§eÅŸitlendirilmesi amacÄ±yla baÅŸta emeklilik ve yatÄ±rÄ±m fonlarÄ± olmak Ã¼zere kurumsal yatÄ±rÄ±mcÄ±lara yÃ¶nelik 11 Ekim 2019 valÃ¶r tarihli altÄ±n tahvili ve altÄ±na dayalÄ± kira sertifikasÄ± ihraÃ§ edilecek.

Senetlerin ihracÄ± Borsa Ä°stanbul KÄ±ymetli Madenler ve KÄ±ymetli TaÅŸlar PiyasasÄ± Ã¼yesi bankalara doÄŸrudan satÄ±ÅŸ yÃ¶ntemiyle yapÄ±lacak.