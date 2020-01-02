Hazır arsanın yıldızı parladı

Gayrimenkule yatırım trendi; hem geliştirici, hem de alıcı tarafında yeni dönemde ‘hazır arsalar’ üzerinde yoğunlaşıyor. Konutta ihtiyaca yönelik alımın arttığı bu dönemde, arsalar ise yatırımcının yeni aracı oluyor. Arsa alımını, daha sonra satıp yatırımını katlamak isteyenler ile şehir merkezlerine uzakta yeni yaşam alanı kurmak isteyenler tercih ediyor.



Şehre yakın ancak şehrin dışındaki arsalar özellikle İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir gibi illerde tercih ediliyor. Büyük çoğunluğunu beyaz yakalı kitlenin oluşturduğu bu grup, şehrin kalabalığından kaçarken, gelecek yıllar için yatırımını yapıyor. Ancak arazi yatırımı kapsamında daha önce yaşanan ‘dolandırıcılık’ örnekleri tüketiciyi araştırma safhasını uzatmaya, tapu/imar sorunu çözülmüş, gerekli koşulları sağlayan arsalara ulaşmaya yönlendiriyor.



İstanbul’a yakın olsun



Arsa yatırımları büyükşehirlerde olduğu kadar, mega projelere yakın olan illerde de yapılıyor. İstanbul Havalimanı’ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Osmangazi Köprüsü’ne kadar olan hat bugüne kadar önemli arsa yatırımları alırken, bundan sonra da yatırımcı için tercih bölgeleri oluyor. Bu kapsamda Arnavutköy, Çatalca, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Balıkesir gibi bölgeler öne çıkıyor.



Arazi alımı için ‘piyasa koşullarının yarattığı bir yeni yatırım aracı’ diyen Re/max 7Tepe Arsa Geliştirme Direktörü Mert Başaran, 2015’in ardından arazi yatırım trendinin yükselmeye başladığını söyledi. Başaran, “Özellikle beyaz yakalı kitle 2004’ten sonra faizlerin düşmesi ile kredi çekip ev yatırımına başladı. 10 yıl boyunca ciddi getiriler sağlandı. 2015’ten itibaren bu kârlı trendi gören ve ana işi inşaat olmayan birçok şirket inşaat sektörüne girmeye başladı. Bu dönemde global likidite koşullarındaki değişiklik ile birleşince konut kredisi maliyetleri arttı. Arz, talebe fazla gelmeye başladı. 20 bin lira ile 200 bin lira arasında parası olan ama ev alamayan veya faize yatırım yapmak istemeyen ciddi bir kitle oluştu” diye konuştu.



Uzun vadeli yatırım



Başaran, uzun vadede bakıldığında 2000’lerin başında Kurtköy’de metrekaresi 18 lira olan bir arazinin mevcutta 2000 liralara, 2008’de Kocaeli Sevindikli’de 2-4 lira arasında olan uygun fiyatlı arazilerin bugün 150 liraya, Arnavutköy, Dursunköy’de 14 liralardan 350 liralara çıktığını ifade etti.



‘Master planı var’



Nef ise bu kapsamda ‘markalı konut üreticisi’ kimliğine ‘markalı arsa geliştirici’yi de ekledi. Bunun ilk örneğini Kırşehir’de hayata geçiren şirket, Anadolu’nun çeşitli illeri ile İstanbul’a yakın noktalarda da sistemi geliştirecek. Buna göre Nef, sorunsuz arsaları master planı ile hazır hale getiriyor. Bu sayede alıcıların güvenli ve hazır arsaya ulaşabildiği belirtiliyor.



Mülkün tapusunda ne yazıyor?



EVA Gayrimenkul Değerleme Araştırma ve Raporlama Müdürü Şeyma Şehirli, ‘güven’ sorununun çözülmesi için dikkat çektiği ‘üç temel evre’ şöyle:



“Arsa yatırımı sadece satın almak ve beklemekten oluşan bir yatırım türü değildir. Temelde bu yatırım süreci üç temel evreden oluşmaktadır. Bunlar, ‘doğru yerin tespiti ve arsanın satın alınması’, ‘arsanın doğru zamana kadar bekletilmesi’, ‘arsanın doğru zamanda satılması’.”



Şehirli, dikkat edilmesi gereken araştırma noktalarıyla ilgili ise şunları söyledi:



“Yerini mutlaka görmelisiniz. Arsanın tapusunu edinin, imar durumu gibi konularda sözlü beyan yerine kendi araştırmalarınıza güvenin. Mülkün tapusunda ‘arsa’ mı yoksa başka bir ifade mi yazıyor dikkat edin. İmar terklerini kontrol edin. Arsayı almadan ilgili resmi dairelerde araştırmaları yapmalısınız. Arsa ile satılan tapunun aynı gayrimenkule ait olup olmadığını araştırın. Arsanın bağlı bulunduğu Tapu Müdürlüğü’ne giderek mülkiyet haklarını sınırlayacak bir kısıtlamanın olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Ayrıca taşınmazın hisseli mi, müstakil tapu mu olduğuna dikkat edilmeli. Belediyesinde geçmiş yıllara ait emlak vergisi borcunun olup olmadığı araştırılmalı.”