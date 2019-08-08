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    HaberlerEkonomiHaziranda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 65 oldu
    08.08.2019 - 13:01| AA

    Haziranda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 65 oldu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konaklama istatistiklerine göre, geçen yılın haziran ayına göre tesise geliş yüzde 20,3; geceleme sayısı yüzde 15,5; doluluk oranı ise yüzde 10,7 arttı. Haziran ayında bakanlık işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin doluluk oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti.

    Haziranda turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 65 oldu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca haziran ayı konaklama istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın ilk 6 ayında tesislerin doluluk oranı yüzde 45,7 oldu.

    Haziran ayında ise tesise geliş 8,5 milyon kişi, geceleme sayısı 24,6 milyon, doluluk oranı da yüzde 64,53 olarak belirlendi.

    Bu yılın ocak-haziran döneminde tesise geliş 34,3 milyon kişi; geceleme sayısı ise 84,98 milyon olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın ocak-haziran dönemine göre tesise gelişte yüzde 13,2; geceleme sayısında yüzde 13,7; doluluk oranında yüzde 7,36 artış sağlandı.

    Haziran 2018'e göre tesise geliş yüzde 20,3; geceleme sayısı yüzde 15,5; doluluk oranı da yüzde 10,7 arttı.

    İlk sırada Antalya yer aldı

    Ocak-Haziran dönemi illere göre verilerde Antalya, tesise gelen 8,96 milyon kişi; 34,9 milyon geceleme sayısı 56,3 doluluk oranıyla ilk sırada yer aldı.

    İkinci sıradaki İstanbul'da tesise geliş 6,5 milyon kişi; geceleme sayısı 14,6 milyon ve doluluk oranı 55,6 oldu. Muğla 1,6 milyon tesise geliş, 4,8 milyon geceleme sayısı ve 43,4 doluluk oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.

    Dördüncü sıradaki İzmir'de tesise geliş 1,4 milyon kişi; geceleme sayısı 2,8 milyon ve doluluk oranı ise 43,34 olarak gerçekleşti.

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