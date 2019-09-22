Hedef milli elektrikli tren

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) arasında imzalanan Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Turhan, “Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü ile TCDD ve TÜBİTAK arasında kurumsal bir iş birliği tesis edilerek, ülkemiz raylı ulaşım konusunda teknoloji ihraç eden öncü bir ülke haline gelecektir. Bu kapsamda enstitü öncelikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu demir yolu teknolojilerini milli ve yerli imkanlarla tasarlayacak, teknoloji transfer anlaşmalarını yürütecektir. Ülkemizin mevcut teknolojik yetkinliği artırıldıktan sonra ise enstitü, geleceğin demir yolu teknolojilerini çalışan bir kurum haline gelecektir” dedi.

70 milyar euro

Turhan, “Ülkemizde demir yolları yatırımlarının artması ile birlikte toplam yol uzunluğu ve raylı araç sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu artışla birlikte ihtiyacımız olan ürünlerin yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilmesi giderek kritik ve stratejik bir hale gelmiştir. 2035 yılına kadar altyapı yatırımları ile birlikte 70 milyar euro’luk bir yatırım yapılacaktır” diye konuştu.

500 Ar-Ge personeli

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü’nü ilk etapta, TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü’nde yaklaşık 100 uzmanla Gebze’de kuruyoruz. Daha sonra TCDD’nin Ankara tesislerinde de çalışmalar yapılacak. 500 Ar-Ge personeli sayısına ulaşmayı öngörüyoruz” dedi.

Varank, imzalanan protokolün teknolojik bağımsızlığı yakalamak adına önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, “Hedefimiz Türkiye olarak, raylı taşımacılık sektöründe teknolojik bağımsızlığı yakalamak. İşte bugün imzalanacak iş birliği protokolü de bu bağımsızlığa giden yolda önemli bir kilometre taşı olacak. Bu protokolle birlikte TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında bir enstitü kuruyoruz. Böylece, özel sektörün de katkılarıyla sadece kullanıcı olan değil, kendi ihtiyacını karşılayan ve geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir Türkiye olmak istiyoruz.” dedi.

Bakan Varank, bu enstitünün kurulmasıyla birlikte ilk olarak Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu demir yolu teknolojilerinin yerli ve milli imkanlarla tasarlanacağını, teknoloji transferi anlaşmalarını bu enstitüyle yürütüleceğini ve geleceğin demir yolu teknolojilerinin de burada geliştirileceğini söyledi.

Asla hayal değil

Ortaya koyulan hedeflerin gerçekçi olduğunun altını çizen Bakan Varank, “Bahsettiğim bu hedefler asla hayal değil. Ülkemizde bu hedefleri somut ürüne dönüştürebilecek, güçlü ve yenilikçi girişimcilerimiz var. Enstitümüz, girişimcilerimize stratejik yönlendirmeler yapacak” diye konuştu.