‘Hedef Zonguldak turizmini geliştirmek’

Bektaş, kongre, doğa ve kültür turizmi için çekim merkezi olan Zonguldak’ta konaklama ve toplantı salonu ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, yeni çalışmalarla Zonguldak’ın turizm potansiyelini yukarı taşıyacaklarını kaydetti.



2004’te Dedeman ailesine katılan Bektaş, 5 yıl boyunca Dedeman Antalya Hotel & Convention Center’da, Dedeman Olive Tree, Girne’de ve Dedeman Antalya Hotel & Convention Center’da yönetici olarak görev aldı. Bektaş, 2009 - 2019 arasında ise Wyndham Hotels & Resorts ve Hilton Otelleri’nde yurtiçinde ve yurtdışında genel müdür olarak çalıştı.