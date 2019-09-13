Hedefleri aşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Veriler ekonomideki toparlanmanın arzu ettiğimiz seviyeye yakın olduğunu ortaya koyuyor, yılı pozitif büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz” dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Türkiye’deki faaliyetlerinin 10’uncu yılını kutladığı toplantıya Bakan Berat Albayrak, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti ve çok sayıda iş insanı katıldı.

EBRD ile ülke olarak işbirliğinin 1990’lı yıllardan bugüne kadar sürdüğünü söyleyen Albayrak, “Türkiye olarak bankanın kurucu üyesi olmamız vesilesiyle bankanın katma değerine ilk günlerden bugüne şahitlik ettik. 2009 yılındaysa kredi alan ülke statüsüne geçtik. 10 yılda 11.5 milyar euro tutarında yatırım ve finansman sağlandı yüzde 96’sı özel sektör olmak üzere. Çok güzel işler yaptık, rehavete kapılmak yok. Geçmiş başarılarımızı geleceğe taşıyacağız” dedi.

Cari fazla vurgusu

Geçen yıl ağustos ayında Türkiye’nin maruz kaldığı süreçlerin geride bırakıldığını söyleyen Bakan Albayrak şöyle devam etti:

“Küresel ticaret savaşlarının etkilerine ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı çok sayıda tedbir setini devreye aldık. Türkiye dünyadaki en korunaklı ülke olma yolunda adımlar atıyor. YEP’in bir yılını geride bıraktık. YEP’i başarılı bir şekilde uyguladık. Güçlü yapısal reform setini kararalı şekilde uygulamayı sürdürüyoruz.”

Elde edilen kazanımları 2020’de ileriye taşıyacaklarını söyleyen Albayrak, şu mesajları verdi:

“Eylül endeksleri hem TÜFE hem de ÜFE’de tek haneleri yakalayacağımızı net şekilde gösteriyor. Yıl sonunda hedeflerimizden daha iyi performansla tamamlayacağız. Yılın kalan aylarında da ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80’lerin üzerinde olduğunu göreceğiz. Yarın (bugün) açıklanacak cari denge temmuz rakamlarına baktığımızda 12 aylık dengede belki de en yüksek cari fazla rakamını göreceğiz. 2020 - 2022 YEP’i büyük ihtimal eylül içinde açıklayacağız.”

Albayrak Merkez Bankası kararlarının etkilerinin önümüzdeki günlerde görüleceğini de söyledi.

Afrika’ya yatırım

Bakan Albayrak, “EBRD içinde gelecek dönemde yapılacak Afrika açılımı kararları bir fırsat sunuyor. Türkiye olarak en üst düzey katkıyı vermek için elimizden gelen her türlü katkıyı ortaya koyacağız. Afrika’da yatırımlarını sürdüren özel sektörümüzün EBRD ile ortak işler yürütecektir. EBRD ile ilişkilerimiz önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir” dedi.

Tarıma odaklandı

Türkiye’nin doğu ve batı arasında bir köprü görevi gördüğünü söyleyen EBRD Başkanı Chakrabarti, “Türkiye, bizim kendi olağan bölgemizin dışına çıkıp ofis açtığımız ilk ülkedir. O günlerde eleştiri aldık, ama bu kararlarımız doğruydu. Son 4 yıldır Türkiye faaliyet gösterdiğimiz en büyük ülke” ifadelerini kullandı.

Türkiye’ye gerektiği zaman yerel para biriminden de kredi verdiklerini belirten Chakrabarti, “Tarım sektörüne odaklanıyoruz. Özellikle devlet desteklerini kolaylaştırıyoruz. Neredeyse Türk ekonomisinin her sektöründe varız. KOBİ’ler her ekonominin omurgası” dedi.

TÜRKİYE’YE 1 MİLYAR EURO YATIRIM MÜJDESİ

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı (EBRD) Suma Chakrabarti Türkiye’ye 2019 yılının ilk yarısında 543 milyon euro yatırım yaptıklarını ve 2019 sonunda beklentilerinin 1 milyar euro’ya yaklaşmak olduğunu söyledi. Dün Bloomberg HT’ye konuşan Chakrabarti, son 10 yılda Türk ekonomisinin dönüşüm gerçekleştirdiğini dile getirdi. Chakrabarti, “Türkiye bizim en büyük piyasamız. 10 yılda 11.5 milyar euro yatırım yaptık. Türk bankalarına, büyük Türk şirketlerine ve Kobi’lere destek veriyoruz” dedi.

Finans sektörünün daha dirençli olmasını istediklerini dile getiren Chakrabarti, bankacılık, leasing ve faktoring tarafına destek olacaklarını kaydetti. Özel sektörün daha fazla teknoloji kullanmasını istediklerini belirten Chakrabarti, kadınların iş gücüne daha fazla katılmasını ve yeşil ekonomiyi önemsediklerini kaydetti.

Öte yandan EBRD, 2019 - 2024 için 5 yıllık Türkiye stratejisini açıkladı.

‘Türkiye’ye bağlıyız’

Chakrabarti, şu konuların altını çizdi:

“Gururlu bir inovasyon kaydına sahip bir kalkınma bankası olarak, öncü bir rol üstlenmeye hazırız. EBRD yalnızca iyi gün dostu değildir. Uzun vadeye bakıyoruz. Bugün Türkiye’ye bağlıyız ve şimdiye kadar olduğu gibi özel sektörünü destekliyoruz.”

Türkiye’de firmalara destek oluyor

Migros, Sütaş, Beko ve Şişecam gibi firmalara destek olduklarını söyleyen Chakrabarti, “Belediyelere, göçmenlere destek olduk. İyi ve zor günlerde de Türk özel sektörünün yanında olduk. Onlara kalite, enerji verimliliği sunarken kadın ve gençlere de fırsatlar sunduk” dedi.

Migros’un ihraç ettiği euro cinsinden tahvillere yatırım yaptıklarını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yeni metro hattının inşaatında ortak kredinin verilmesine aracı olduklarını söyleyen Chakrabarti şöyle devam etti:

“Şimdi Türkiye yeni bir döneme giriyor. Türkiye’nin yeşil, çevreci ekonomisine destek konusunda anlaştık. Özellikle belediyelere destek ve İslami finansman araçlarını Türkiye ve çevre ülkelerde devreye almak istiyoruz.”