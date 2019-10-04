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    HaberlerEkonomiHelal Expo’da gündem İslami dijital para
    04.10.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Helal Expo’da gündem İslami dijital para

    Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2019 ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo, İstanbul’da yapılacak. ‘Helal moda’, ‘helal turizm’, ‘helal makyaj ürünü’ gibi konuların Türk ve uluslararası konuklarca tartışılacağı organizasyonda, bitcoin benzeri bir ‘İslami dijital para’ sistemi de masaya yatırılacak.

    Helal Expo’da gündem İslami dijital para

    Dünya Helal Zirvesi İstanbul 2019 ve İİT Helal Expo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde 28 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihlerinde, ‘Tüm Nesiller için Helal’ teması ile İstanbul’da yapılacak. Toplantıya, ağırlıklı olarak müslüman nüfusla sahip ülkelerin yanı sıra ABD, Avusturya, İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkelerden de temsilciler katılacak.

    İslami blockchain

    Organizasyona 35 ülke ve 250’nin üzerinde uluslararası firmanın katılması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı tarafından da desteklenen etkinlikte, 2017 rakamlarına göre yaklaşık 1.3 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan helal gıdanın yanı sıra, ‘helal turizm’, ‘Türkiye’de ve dünyada helal yaşam tarzı’ gibi başlıklar da yer alacak.

    Organizasyonun ekonomi ayağında, helal tedarik zincirinde kullanılmak üzere bitcoin benzeri bir, ‘İslami dijital para’ da uluslararası konuklarla masaya yatırılacak. Ayrıca, İslam ülkelerinde yoksulluğun azaltılması için de İslami finans sistem alternatifleri de gündeme gelecek. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışının İslam ülkelerinin ticaretinde yaratacağı fırsatların görüşüleceği toplantılarda, GDO’lu gıdalar da tartışılacak. Helal yaşam tarzının tartışılacağı konu başlıkları altında ‘helal moda’ da ele alınacak.

    Helal kozmetikler

    İslami modanın dünyadaki potansiyelini değerlendirecek olan katılımcılar, Müslüman sporcular için helal kıyafetler üzerine konuşacak.

    Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin helal standartlarına uygunluğunun da gündeme geleceği toplantıda, helal kozmetikler ve kişisel bakım ürünleri de masaya yatırılacak.

     

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