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    Haberler Ekonomi HaberleriHenkel’de CEO değişikliği
    18.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Henkel’de CEO değişikliği

    Henkel, CEO Hans Van Bylen’ın kişisel sebeplerden ötürü CEO’luk görevini yürütmeyeceğini açıkladı.

    Henkel’de CEO değişikliği

    Bylen, 35 yıldır şirket içinde önemli görevlerde bulundu, 15 yılında Yönetim Kurulu’nda yer aldı ve 4 yıl boyunca CEO görevini sürdürdü. Bylen, CEO pozisyonunu 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak şekilde Carsten Knobel’a devredecek. Henkel’e 1995’de katılmış olan Carsten Knobel, 2012’den bu yana Yönetim Kurulu’nda yer alıyor, ayrıca Finans, satın alma ve entegre iş çözümleri alanlarında liderlik gerçekleştiriyor. CFO pozisyonunu kendisinden devralacak kişi ise ilerleyen zamanlarda belirlenecek.

    Carsten Knobel 1969 yılında Marburg’da dünyaya geldi. Techical University of Berlin’de işletme ve teknik kimya eğitimini tamamladıktan sonra, 1995’de araştırma ve geliştirmeden sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin asistanı pozisyonu ile Henkel’de çalışmaya başladı. Ardından, Beauty Care İş Birimi bünyesinde controlling, birleşmeler & satın almalar ve faaliyette bulunulan iş alanlarında artan sorumluluklarla çeşitli görevler üstlendi.

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