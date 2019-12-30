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    HaberlerEkonomi Haberleri Henkel’de üst düzey atama
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    30.12.2019 - 07:50 |

    Henkel’de üst düzey atama

    Henkel’de üst düzey atama

    Küresel Finans Başkanı görevini yürüten Marco Swoboda, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Henkel’de CFO olacak. Swoboda, bu pozisyonu, aynı tarihte CEO görevine başlayacak Carsten Knobel’dan devralacak. Hissedarlar Komitesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Simone Bagel-Trah, “CFO görevini devam ettirmesi için, kurumumuz içinden oldukça yetkin bir isim olan Marco Swoboda’yı belirlemiş olmaktan mutluyuz. Kendisi, güçlü finansal uzmanlığının yanı sıra, uluslararası alanda yıllara dayanan deneyim sahibi” dedi. l EKONOMİ SERVİSİ

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