Henkel’den 9 ayda 15.2 milyar euro’luk satış

Henkel, 2019 mali yılı için olan öngörüsünü teyit etti. Henkel, Grup için yüzde 0 ila 2 arasında bir organik satış büyümesi bekliyor. Henkel, yapıştırıcı teknolojileri için yüzde -1 ila 1 arasında bir organik satış büyümesi ve beauty care için organik satışlarda yüzde -2 ila 0 arasında bir gelişim öngörürken, çamaşır ve ev bakım için ise yüzde 2 ila 4 arası organik büyüme beklentisini sürdürüyor.

Henkel, Grup seviyesinde yüzde 16 ila 17 aralığında bir düzeltilmiş satış kazancı beklemeye devam ediyor. Henkel’de 2019’un üçüncü çeyreğinde satışlar nominal olarak yüzde 0.8 oranında artarak 5.077 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde -0.3 oranında azalma gözlendi. 2019’un ilk dokuz ayında Henkel, 15.2 milyar euro değerinde satış gerçekleştirdi.

Ek yatırımla pozitif etki

Henkel CEO’su Hans Van Bylen, “Markalar ve yeniliklere yönelik ek yatırımlardan kaynaklanan pozitif etkilere karşın beauty care iş biriminin gelişimi geçen yılın aynı çeyreğindeki seviyenin altında kaldı. Profesyonel saç bakım birimi pozitif gelişimini sürdürürken, retail birimimiz Batı Avrupa’da yavaş seyreden bir toparlanma ve Çin’de devam etmekte olan stok eritme faaliyetlerinden etkilendi” dedi.