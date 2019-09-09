‘Hep ilklerin bankası olduk’

Gelecek hedefleri ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erün, “Yapı Kredi’nin Bahçekapı’da açılan ilk şube ve 1 milyon lira sermaye ile İkinci Dünya Savaşı’nın zorlu yıllarında Türkiye’nin ilk özel bankası olarak kurulduğunu söyledi.

Erün, kurulduğu ilk günden bu yana bankanın varoluş nedeninin daima ekonomiye ve insana değer katmak olduğunu vurguladı. Erün, 9 Eylül 1944’ten bu yana toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel hafızasında yer eden, hatta bu hafızayı güçlendiren banka olduklarını belirterek tarihinde çok daha fazla ilkler ve enler olduğunu söyledi.

Öncü role vurgu

Yapı Kredi’nin 75 yılda 25 milyon müşteriye dokunduğunu ifade eden Erün, “Hizmette sınır yoktur” anlayışıyla hem sektöre hem de ülkenin tarihinde kuvvetli izler bırakan yüzlerce ilke imza attıklarını söyledi.

Erün, ilk şube bankacılığı, ilk defa 24 saat bankacılık hizmeti, 444 0 444 ile ilk özel servis numaralı telefon bankacılığı, ilk kredi kartı, ilk tüketici kredisi ve ilk otomobil kredisi gibi sektörde bugün standart hale gelmiş pek çok ürün ve hizmetin arkasında Yapı Kredi’nin öncü rolünün bulunduğunu söyledi.

Mobil hizmet artıyor

Türkiye’de ilk defa 1984’te Yapı Kredi şubelerinin online olarak çalışmaya başlamasının bankacılık tarihinde önemli bir gelişme olduğunu belirten Gökhan Erün, dijital ve mobil alandaki ilklere ilişkin şöyle konuştu: “Dijital ve mobilde müşterilerimizin hayatına hız ve kolaylık katıyoruz. Türkiye’de ve Avrupa’da bir ilk olarak göz tarama sistemi Göz ID ile müşterilerimize Yapı Kredi Mobil’e hızlı ve güvenli giriş imkânı tanıdık. Yapı Kredi müşterisi olmak isteyenler, mobil bankacılık uygulamamız üzerinden müşterimiz olabiliyorlar.”

Kültür ve sanata destek

Gökhan Erün, Yapı Kredi’nin yalnızca finans alanında değil, kültür sanattan çevre ve eğitime kadar hayatın her alanında kalıcı izler bırakmış bir kurum olduğunu söyledi. Özellikle kültür sanatın gönüllü destekçisi ve koruyucusu olarak bugüne kadar yaptıkları tüm çalışmaları ülkeye katkı adına bir vazife olarak gördüklerini ifade eden Erün, bankanın kurucusu Kazım Taşkent’in “Biz kültür ve sanatın bankasıyız” sözlerinin izinde Türkiye’de kültür sanatın kalbine dokunmayı başarmış olmaktan mutluluk olduklarını belirtti.